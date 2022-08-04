سيكون الإثنين المقبل المصادف لليوم العاشر من محرم 1444 هجرية، الموافق لـ8 أوت 2022، عطلة مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة يوم عاشوراء، حسب ما أفادت به المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري, اليوم الخميس، في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أنه "بمناسبة يوم عاشوراء, وطبقا لأحكام القانون رقم 63- 278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المعدل والمتمم, المتضمن قائمة الأعياد القانونية، فإن يوم الاثنين العاشر من محرم 1444 هجرية، الموافق لـ8 أوت 2022، يكون يوم عطلة مدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة, وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي, بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة".

ولفت البيان إلى أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة, اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".