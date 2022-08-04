يواصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر منحاه التصاعدي، وفق ما كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس.

وأعلن ذات المصدر تسجيل 125 إصابة بـ"كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل 120 حالة في حصيلة أمس الأربعاء.

وكانت الجزائر عن تخطت عتبة الـ100 إصابة، الثلاثاء الماضي، لأول مرة منذ أكثر من 5 أشهر، ما يبين تطور الحالة الوبائية في الفترة الأخيرة.

ورغم الارتفاع المحسوس في عدد الإصابات يبقى عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس منعدما، حيث لم تسجل أية حالة في آخر 24 ساعة.

في نفس السياق، أحصت الوزارة الوصية تماثل 88 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة، فيما تتواجد حالتين في العناية المركزة.