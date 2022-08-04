ندد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، بحكم السجن تسع سنوات الصادر عن محكمة روسية بحق نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر ووصفه بغير مقبول.

وطلب بايدن من روسيا إطلاق سراحها فورا، لتتمكن من الانضمام إلى أسرتها وأصدقائها، وفق ما نقلت "بي بي سي".

وأكد عزمه على العمل بلا كلل لإعادة غرينر وبول ويلان، الأمريكي المعتقل أيضا في روسيا، وذلك في بيان صدر بعد دقائق على إصدار الحكم.

وكانت محكمة روسية قد حكمت اليوم الخميس على نجمة كرة السلة الأمريكية، بريتني غرينر، بالسجن 9 سنوات بتهمة تهريب وحيازة المخدرات.

واعتقلت بريتني البالغة من العمر 31 عاما في فيفري وبحوزتها عبوات خاصة بالسجائر الالكترونية معبأة بزيت القنب.

وقالت النجمة الرياضية إثر الحكم إنها ارتكبت خطأ غير مقصود.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أجرى محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لمناقشة صفقة تبادل بين البلدين يتم بمقتضاها إطلاق سراح غراينر وجندي المارينز السابق بول ويلان، مقابل إفراج واشنطن عن معتقلين روس في أمريكا.