قاربت نسبة تقدم الأشغال في مشروع توسعة الميناء البترولي الجديد بسكيكدة 80 بالمائة، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لمجمع سوناطراك.

وشكل هذا المشروع أول محطة في زيارة العمل التي قام بها الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، اليوم الخميس، مرفوقا بوفد من إطارات المجمع، إلى المنطقة الصناعية لسكيكدة، لمتابعة إنجاز المشاريع الهيكلية والوقوف على سير وحدات الإنتاج هناك.

ويتيح مشروع توسعة الميناء البترولي الجديد رفع قدرات الشحن والتفريغ لمختلف المواد النفطية على مستوى ميناء سكيكدة، حسب نفس المصدر.

كما سيسمح مستقبلا بتدعيم منصة قدرات تسويق الغاز الطبيعي المميع، وتسهيل حركة السفن الكبيرة الحجم، المخصصة للتصدير، حيث سيمكن من شحن سفن نقل الغاز بقدرة 220 ألف متر مكعب، وناقلات النفط بقدرة تتراوح من 50 ألف إلى 250 ألف طن.

وخلال هذه الزيارة، تفقد الرئيس المدير العام أيضا مشروع بناء خزان للغاز الطبيعي المميع بسعة 150 ألف متر مكعب، والذي يتم إنجازه ضمن استراتيجية رفع القدرات التسويقية للمجمع لتصدير الغاز الطبيعي.

كما وقف الوفد على مشروع بناء خزاني ماء ضد الحرائق بسعة 25 ألف متر مكعب لكل خزان، واللذان سيدعمان نظام التدخل خلال الطوارئ بالمنطقة الصناعية لسكيكدة، يضيف البيان.