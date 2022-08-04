استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الخميس، سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الجزائر شالياف أكبر تجاندرانينغرات.

ووفق بيان وزارة الطاقة، بحث الطرفان علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم، لاسيما في مجال المحروقات من خلال أنشطة شركة النفط الإندونيسية بيرتامينا في الجزائر.

وأصر الطرفان –حسب ذات البيان- على ضرورة تكثيف التعاون في مجال الطاقة واستكشاف فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في المشاريع الهيكلية في الجزائر، ولا سيما في مجال تطوير قدرات إنتاج المحروقات والبتروكيماويات وتحلية مياه البحر.

كما دعا وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، شركة بيرتامينا لتوسيع نشاطها في الجزائر، في إطار القانون الجديد للمحروقات، ولا سيما في مجال البحث وتطوير الحقول.

وناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في القطاع المنجمي في الجزائر، حيث أعرب الوزير عن رغبته في رؤية مشاركة الشركات المنجمية الإندونيسية في تطوير مشاريع منجمية جديدة في الجزائر، مع تبادل الخبرات والمعرفة الإندونيسية في هذا الشأن.

وأضاف بيان وزارة الطاقة أن عرقاب استقبل كذاك سفير جمهورية لبنان، محمد حسن، واستعرض الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وكذلك فرص التعاون في مجالات الطاقة والمناجم، لا سيما إنتاج الكهرباء وتسويق المنتجات البترولية.

وتم الاتفاق في نهاية الجلسة على تنظيم لقاءات بين شركتي سوناطراك وسونلغاز مع نظرائهما اللبنانيين.