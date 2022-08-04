توقع رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان المنحلّ راشد الغنوشي أن يقدم الرئيس رقيس سعيد على حل الحركة.

وقال الغنوشي في حوار لقناة "فرانس 24"، مساء اليوم، أن "حركة النهضة يمكن أن تتعرض للحل في ظل الديكتاتورية لأن الأحزاب لا مكان لها في تصور الرئيس قيس سعيد، ومستقبل النهضة مرتبط بمستقبل الديمقراطية في تونس ونحن مستهدفون من نظام لا مكان عنده للتعددية".

وبرر الغنوشي الحملة الموجهة ضد حزبه بأن "هناك أطراف سياسية معادية للنهضة وفشلت أمامها في صناديق الاقتراع تفتعل سيناريوهات إرهاب وتبييض أموال هروبا من ساحة المنافسة السياسية"، مشيرا إلى أن اتهام النهضة بالاغتيالات السياسية في تونس باطل، وقال "أرفض المحاكمات الإعلامية وهذه ملفات عند الأجهزة القضائية ومتيقنون بأنه لا صلة للنهضة بأي عمل إرهابي وأن الموضوع سياسي وأن النهضة بريئة من كل هذه الاتهامات الإرهابية - حركة النهضة أهم مقوم من مقومات النضال ضد التطرف والإرهاب".

واتهم الغنوشي الرئيس سعيد "جمع كل السلطات في يده وهذا هو التعريف الحقيقي للديكتاتورية، والسلطة المطلقة التي يريد أن يرسيها الرئيس هي مفسدة مطلقة "، مشيرا إلى أنه "لا مستقبل للانقلابات ولا مستقبل لنظام الحزب الواحد في تونس"، وأضافة أن "استفتاء قيس سعيد فاشل وجاء ليشرعن الانقلاب، والديمقراطية في تونس تعرضت لمحاولة اغتيال، والتونسيون يكتوون بنار الانقلاب خاصة في حياتهم اليومية وقوتهم".

- وردا على مسألة المطالبات باستقالتهِ من رئاسة حركة النهضة والبرلمان المنحل، قائلا أن "النهضة هي التي تنتخب زعماءها وتختار سياساتها ولا نريد لأحد أن يتدخل في شأن إدارتنا"، لافتا إلى أن "مشاركة حركة النهضة في الانتخابات التشريعية من عدمها مرهونة بنص القانون الانتخابي لأن الرئيس مصر على أن يرسم وحده قانون اللعبة ليضمن النتيجة".