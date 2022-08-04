أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، حالة الطوارئ الصحية بسبب التفشي المتزايد لمرض جدري القردة في البلاد.

ويسمح الإعلان للحكومة الفيدرالية بتكثيف مجابهتها للفيروس دون الحواجز التنظيمية المعتادة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وقال وزير الصحة، كزافييه بيسيرا، في مكالمة مع الصحفيين، اليوم الخميس، حول تفشي مرض جدري القردة: "أريد أن أعلن اليوم عن حالة طوارئ صحية عامة .. نحن على استعداد لنقل استعداداتنا إلى المستوى التالي في معالجة هذا الفيروس".

وتابع: "نحث كل أمريكي على أخذ جدري القردة على محمل الجد وتحمل المسؤولية ومساعدتنا في مواجهة هذا الفيروس".

وأبلغت البلاد عن أكثر من 6000 حالة إصابة بالفيروس، الذي يسبب الحمى والأوجاع والنتوءات أو التقرحات في الجسم.