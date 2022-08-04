من المنتظر أن يتم بيع حافلة فريق نصر حسين داي هذا الأسبوع بسبب الديون المترتبة عن عدم دفع مستحقات اللاعب السابق لـ"النصرية" ربيع مفتاح والتي تصل إلى 360 مليون سنتيم وهذا بعد أن قام هذا الاخير برفع دعوى قضائية لاسترداد حقه.

وكان المحضر القضائي قد قام بحجز الحافلة المتواجدة حاليا في خروبة ومنحت 10 أيام لإدارة الفريق لإيجاد حل نهائي لاسترداد الحافلة ولكن عدم قدرة النادي على الدفع سيؤدي الآن إلى حجز الحافلة.

على صعيد ٱخر تواصل إدارة النصر عملية الانتدابات بحيث قام المناجير خديس هذه الأمسية بالإمضاء للاعب شباب بلوزداد منديل عبد الرحمان الذي ينشط كوسط ميدان والذي يعد خامس مستقدمي "النصرية" لحد الٱن.