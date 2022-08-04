أشاد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، بالخطوات "العملاقة" التي حققها الجيش الوطني الشعبي في مسار "ترسيخ احترافية مكوناته وتحديث قدراته الدفاعية"، مثمنا جهوده المتواصلة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وكتب الوزير الأول في منشور له: "بمناسبة اليوم الوطني للجيش الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نحيي عاليا الجيش الوطني الشعبي قيادة وأفرادا، ونقف وقفة إكبار واعتزاز واعتراف على جهودهم الدائمة والمتواصلة في الحفاظ على أمن واستقرار وطننا المفدى".

كما أضاف "لقد حقق جيشنا، سليل جيش التحرير، خطوات عملاقة لترسيخ احترافية مكوناته وتحديث قدراته الدفاعية وتقوية أسس تكوين عنصره البشري في إطار المبادئ والقيم الوطنية الخالصة التي أرست جيشا جمهوريا متلاحما مع الشعب، رابطة عضوية نعتز بها لبناء جزائر جديدة بأفكارها، قوية بأبنائها ومزدهرة باقتصادها".