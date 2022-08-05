أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن ترقية 57 مترشحا من رتبة أستاذ بحث قسم (أ) إلى رتبة مدير بحث، و33 أستاذ بحث قسم (ب) إلى رتبة أستاذ قسم (أ).

لدى إعلانه عن نتائج الدورة الـ 25 للجنة الوطنية لتقييم الباحثين الدائمين، أوضح الوزير: "من مجموع 90 مترشحا للترقية من رتبة أستاذ بحث قسم (أ) إلى رتبة مدير بحث، تمت ترقية 57 مترشحاً إلى رتبة مدير بحث".

وبخصوص الترقية من رتبة أستاذ بحث قسم (ب) إلى رتبة أستاذ قسم (أ)، أضاف أنه "من مجموع 71 مترشحا لمصف أستاذ بحث قسم (أ) تمت ترقية 33 منهم"، ويتوزع هؤلاء الباحثين على فروع العلوم والتكنولوجيا، العلوم الأساسية، علوم الأرض والكون والحياة، والعلوم الاجتماعية والإنسانية.

وأشار الوزير إلى أنّ عدد الباحثين "ارتفع من مصف مدير بحث وأستاذ بحث قسم (أ) إلى 695 مدير بحث وأستاذ بحث قسم (أ) من مجموع الباحثين الدائمين التابعين لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاعات أخرى البالغ عددهم 2239 باحث دائم في كل مراكز البحث ووحداته".

واعتبر بن زيان أنه بترقية هذا العدد من الباحثين الدائمين "سيتعزز تأطير البحث العلمي من الباحثين ذوي المصف العالي"، داعيا إياهم إلى "العمل على استكمال مشاريع البحث التي توجد قيد الإعداد، وتطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار، والعمل على تعميق الرؤية الاستراتيجية لتحسين محيط البحث والتطوير، وتعزيز الابتكار من أجل تحسين نوعية البحث العلمي ورفع التحديات المفروضة على واقع البحث العلمي ببلادنا".

وفي السياق نفسه، أكد أنّ هذه الرؤية الاستشرافية تهدف إلى التكفل بقضايا المجتمع ووتيرة متطلباته المتعددة، بحيث تعتمد هذه الرؤية الجديدة للبحث العلمي على إرساء نظام وطني يحقق التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال البحث والابتكار".