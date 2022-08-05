ربط زاوي كريم مدرب فريق اولمبي المدية الموسم السابق عودته لتدريب تشكيلة الاولمبي مرتبطة بعدة شروط خاصة منها المستحقات المالية لمدة أربعة أشهر من الموسم الفارط التي لازال بعد لم يستلمها زاوي حينما اشرف على تدريب الفريق في مرحلة العودة بعد رحيل المدرب التونسي السليمي.

وقال زاوي في تصريح للخبر أن العقد الذي يربطه بإدارة الاولمبي منذ مارس الماضي يمتد إلى غاية جوان المقبل من السنة الجارية يخول له في حالة عدم الاتفاق مع ادارة الفريق التي اتصلت به أول أمس قصد الاتفاق مجددا للإشراف على العارضة الفنية يخول له المطالبة بكافة المستحقات المقدرة بمليار وستة مائة مليون سنتيم.

ويبدو ان ادارة الاولمبي وجدت نفسها مرة اخرى تتخبط هذه السنة في ورطة حقيقية بسبب ازمة الديون العالقة منذ عدة سنوات التي تقارب ال14مليار سنتيم والتي تمنعها من القيام بانتداب بعض اللاعبين الجدد لتدعيم الفريق والتي كانت سببا في رحيل عدة لاعبين و سقوط الاولمبي الموسز الفارط الى بطولة القسم الوطني الثاني.

وفي ظل هذه الوضعية فان الفريق يسجل تاخرا للانطلاق في تحضيراته للموسم المقبل مقارنة بباقي الفريق المنتمية للقسم الثاني ،مما يعني حسب المدرب كريم زاوي ان ادارة الاولمبي ممثلة في رئيسها كمال دمارجي مطالبة بتمكيني من مستحقات المالية لاربعة اشهر و ايجاد حل عاجل لمسالة الديون العالقة لتمكين الاولمبي من القيام بانتداب بعض اللاعبين ومن ثم الاتفاق على رسم اهداف الفريق هذا الموسم.