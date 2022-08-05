أعلن النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، عن سلسلة من القرارات الكبيرة، على خلفية أزمة إلغاء هدف له في المواجهة ضد فاركو السكندري، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من عمر المسابقة المحلية.

وأكد الأهلي في بيان له صادر، الخميس، عبر موقعه الرسمي رفضه استكمال بطولة كأس مصر في الموسم الجاري، بالإضافة إلى تعليق المشاركة في أية بطولة يخوضها، تحت إشراف اتحاد الكرة ما لم تجرِ إقالة لجنة الحكام الرئيسية، برئاسة عصام عبد الفتاح في الفترة المقبلة.

وجاء في بيان الأهلي: "قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه اليوم المطالبة بإقالة لجنة الحكام، التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها، والمطالبة بإيقاف حكم الفار، في مباراة الأهلي الأخيرة، لحين التحقيق معه عما بدر منه".

وأضاف البيان: "قررنا عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم (كأس مصر - السوبر المصري)، لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي، واستكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي أعلن في وقت سابق عن عقد اجتماع طارئ، لمناقشة تداعيات الأزمات التحكيمية، التي يمر بها الفريق والتعرض لظلم كبير من جانب الحكام في أكثر من مباراة، ما ساهم في ابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب بطل الدوري المصري في الموسم الجاري.