ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، مرتدة من أدنى مستوياتها منذ فيفري الماضي. ويأتي ذلك بعد أن سيطرت على الأسواق مخاوف نقص الإمدادات، في وقت يقيم المستثمرون تأثير أزمة الركود العالمي المحتمل في الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 07:46 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنسبة تزيد على 0.72 بالمائة، مسجلًا 94.80 دولارًا للبرميل. كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 0.75 بالمائة، إلى 89.20 دولارًا للبرميل، وهي أقلّ تسوية لهذا العقد منذ 10 فيفري الماضي.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس، على تراجع بنحو 3 بالمائة، متأثرة بمخاوف من أن يؤدي الضعف الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا إلى خفض الطلب.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع مع قلق السوق من تأثير التضخم على النمو الاقتصادي والطلب، لكن علامات شح العرض أبقت أدنى الأسعار.