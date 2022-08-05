تم إدراج مشروع إنجاز محطة جديدة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بطاقة 3 ميغاوات لفائدة جانت لتدعيم قدرات إنتاج الكهرباء بهذه الولاية الفتية، حسبما أعلن عن ذلك أمس الخميس الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، خلال زيارة عمل للمنطقة.

وأوضح عجال أن برنامج ربط المناطق المعزولة بطاقة الكهرباء في الولاية يقترب من نهايته، حيث تم تجسيد معظم المشاريع المبرمجة، إلى جانب ربط المستثمرات الفلاحية بهذه الطاقة بالإضافة إلى تدعيم وكالة سونلغاز ببلدية برج الحواس بالعنصر البشري بهدف تقريب الإدارة من المواطن.

وفي إطار التحضير للدخول المدرسي القادم، أعطى الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز تعليمات لمسؤولي الشركة بالولاية بضرورة إعطاء أولوية قصوى في ربط المؤسسات التربوية الجديدة بالكهرباء.

وجرى ربط 85 مستثمرة فلاحية بالكهرباء بالإضافة إلى ربط 361 سكن بالكهرباء و116 سكن بالغاز الطبيعي بولاية جانت خلال السداسي الأول من 2022، فيما يتوقع ربط 579 سكن بالطاقتين خلال السداسي الثاني من العام الجاري.

كما تتواصل عملية ربط بلدية برج الحواس بشبكة الغاز على مسافة 32.830 كلم، حيث سيستفيد الساكنة من 644 وصلة، حسب معطيات مديرية التوزيع بولاية جانت.

وخلال استماعه لانشغالات المواطنين وأعيان المنطقة، أكد ذات المسؤول أن سونلغاز ستعمل ما في وسعها لحل جميع المشاكل التي تعاني منها ساكنة المنطقة بخصوص التموين بهذه الطاقة.

وبالمناسبة، أشار عجال إلى أن سونلغاز تنتظر استكمال بناء هياكلها بولاية جانت مما ستتاح فرص التوظيف لشباب المنطقة، بالإضافة إلى إدراج مشروع فتح مركز طبي اجتماعي تابع للشركة والذي سيستفيد من خدماته المواطنون أيضا.