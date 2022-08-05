شرع المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة في التحضير لمنافسة كأس العرب المقررة بداية من الثالث والعشرين أوت الجاري وإلى غاية الثامن من سبتمبر بوهران.

ودخلت العناصر الوطنية، في معسكر إعدادي بفندق " أمستردام" بالرويبة، لمدة أسبوع كامل، حيث اختار المدرب أرزقي رمان 24 لاعبا من أجل هذا التجمع التحضيري الذي تتخلله مباراتان وديتان أمام كل من فريق ياعكوران ونادي بارادو.

وسيلعب المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة كل من فلسطين والإمارات العربية المتحدة والسودان. يذكر أن "الخضر" سيخوضون مبارياتهم على ملعب سيق.