تستعد الجزائر لتنظيم دورة الألعاب العسكرية الدولية، بحيث تستضيف مسابقة الفصيلة المحمولة جواً.

وأقيم احتفال رسمي بلقاء الفرق المشاركة، في البليدة، حسب قناة "زفيزدا" الروسية، اليوم الجمعة، من بينها فريق المظليين الروس، كما رفع بجانب العلم الجزائري العلم الروسي، بالإضافة إلى مشاركة كل من بيلاروسيا وأوزبكستان في الحفل الرسمي".

ولم تشارك في الحفل فرق أخرى حتى الآن، وغير إن المشاركة في المسابقة مقررة بـ 18 دولة، يتم تزويد الفرق بجميع الظروف المريحة والتدريب، يحتاج الجميع للتكيف مع المناخ، حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وكانت قد وصلت فرق مظليين من روسيا وأوزبكستان وبيلاروسيا إلى الجزائر للمشاركة في المنافسة الدولية "الفصيلة المحمولة جواً" كجزء من ألعاب الجيش الدولية "أرمي-2022" في وقت سابق، هذا العام ستبدأ المسابقة في الخارج لأول مرة.

تم نقل الجنود الروس إلى الجزائر على متن طائرة نقل عسكرية من طراز "إيل-76" التابعة للقوات الجوية الروسية.