تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة شهر جويلية الماضي من استرجاع ثلاث مركبات و14 دراجة نارية محل سرقة، حسبما ورد اليوم الجمعة في بيان صادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة على مستوى هذا الجهاز الأمني.

وأوضح ذات المصدر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية تمكنت الشهر الماضي من استرجاع جميع المركبات التي تم التبليغ عن سرقتها والبالغ عددها ثلاث مركبات فيما استرجعت 14 دراجة نارية من بين 24 تمت سرقتها.

وأشارت ذات المصالح إلى معالجة 98 قضية خلال الفترة سالفة الذكر تتعلق بالمساس بالممتلكات تورط فيها 158 شخصا 18 منها سرقات موصوفة تورط فيها 33 شخصا و 39 أخرى سرقات بسيطة.

وفيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمساس بالأشخاص، عالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية 260 قضية تورط فيها 294 شخصا، وتخص النسبة الأكبر منها قضايا الضرب والجرح العمدي والبالغ عددها 161 قضية تورط فيها 182 شخصا فيما بلغ عدد تلك المتعلقة بالمساس بالنظام العام 73 قضية تورط فيها 103 أشخاص.

وفي إطار مهامها المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عالجت ذات المصلحة 263 قضية تورط فيها 303 أشخاص صدر في حق 44 منهم أمر إيداع. وقد مكنت هذه القضايا من حجز 9 كلغ و709 غرام من راتب القنب و54.129 قرص مهلوس وواحد (1) غرام من الكوكايين وخمس قارورات سائل مخدر. كما تضمنت الحصيلة الشهرية لنشاط هذه المصلحة الولائية معالجة 33 قضية تتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية و11 أخرى تخص المنظومة المعلوماتية، وفقا لما جاء في ذات البيان.