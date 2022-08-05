حجزت مصالح أمن دائرة تيزي بولاية معسكر مؤخرا أكثر من أربعة قناطير من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك البشري، وفقا لما أفاد به اليوم الجمعة مكتب الاتصال والعلاقات العامة بمديرية أمن الولاية.

واستنادا إلى نفس المصدر، فإنه على إثر استغلال معلومات تلقاها عناصر أمن دائرة تيزي حول قيام أحد الأشخاص باستغلال مركبة لنقل اللحوم وتوزيعها على مستوى قصابات، قامت ذات المصالح بتوقيف المركبة وضبطت بصندوقها الخلفي كمية من اللحوم قدرت إجمالا بـ 4 قناطير و88 كلغ.

وتم إخضاع الكمية المحجوزة لمعاينة دقيقة من طرف طبيب بيطري الذي أكد بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري نتيجة انعدام شروط النظافة والصحة وكذا التخزين، وفق ذات المصدر.

واستفاء للإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع المصالح المختصة تم إتلاف كمية اللحوم الحمراء المحجوزة. كما تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد صاحب الكمية المحجوزة تمثلت في المتابعة القضائية.