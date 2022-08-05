ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة، زوال اليوم الجمعة، إلى 8 شهداء و40 جريحا.

وأعلنت وزارة الصحة المحلية، استشهاد 8 مواطنين بينهم طفلة (5 سنوات) وإصابة 40 آخرين في غارات لجيش الاحتلال على القطاع.

وكان ذات المصدر قد أعلن، في حصيلة أولية، استشهاد 4 مواطنين بينهم القيادي الكبير في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، وإصابة 23 آخرين،جراء العدوان الصهيوني.

ونعت حركة الجهاد القائد الكبير تيسير الجعبري "أبو محمود" الذي ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال إسرائيلية غادرة استهدفته في مدينة غزة.

وقال الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة: "لا خطوط حمراء" لهذه المعركة وستكون تل أبيب تحت ضربات صواريخ المقاومة".

كما استهدفت طائرات الاحتلال عدة مراصد للمقاومة في أنحاء متفرقة من القطاع.

من جانبه، أعلن الجيش الصهيوني بداية عملية عسكرية على قطاع غزة تحت مسمى "الفجر الصادق"، فيما أعلنت الجبهة الداخلية عن "وضع خاص" حتى دائرة 80 كم من قطاع غزة يُحظر خلاله التجمعات من بئر السبع جنوبًا حتى "تل أبيب" شمالًا.