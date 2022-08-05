تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة من الإطاحة بشاب في العقد الثالث من العمر انتحل صفة إطار بفرقة البحث والتدخل للنصب على فتيات بإيهامهن بالزواج وسلب منهن مبلغ 38 سنتم.

الإطاحة بالمشتبه فيه جاء بعد شكوى تقدمت بها فتاة أكدت تعرضها للنصب والاحتيال من المشتبه فيه الذي وعدها بالزواج وقدم نفسه على أساس أنه إطار بفرقة البحث والتدخل، وقام بطلب مبالغ مالية على دفعات وتحويلها على دفعات إلى البريدي الجاري الخاص بالمشتبه فيه، بالإضافة إلى خاتمين من المعدن الأصفر وهاتف نقال ذكي، ليصل المبلغ الذي دفعته له 26 مليون سنتم.

وفي السياق نفسه تقدمت فتاة أخرى من ولاية أم البواقي لعناصر الفرقة بشكوى ضد المشتبه فيه الذي قام بنفس الخطوات مع الضحية الأولى وسلب منها مبلغ 12 مليون سنتم.

وباشر المحققون تحقيقاتهم باعتمادهم على جملة من المعطيات أفضت إلى توقيف المشتبه فيه على متن مركبة سياحية بمدينة خنشلة، وتم التعرف عليه من طرف الضحيتين، وبعد إنجاز ملف قضائي أحيل على الجهات القضائية التي أدانته بعام حبس نافذ و20 ألف دج غرامة مالية وتعويض الضحيتين مبلغ 38 مليون سنتم.