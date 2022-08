Six dossiers de biens culturels matériels algériens, sites oasiens et urbain, parcours thématiques ou encore monuments funéraires antiques, figurent sur la liste indicative de l'Unesco, dans un état prévisionnel des biens à proposer en vue d'une inscription au patrimoine mondial de l'humanité.

Les dossiers des "oasis à foggaras et les ksour du Grand Erg Occidental", "Sites, lieux et itinéraires augustiniens du Maghreb central", "Nedroma et les Trara", "Oued Souf", "Les Mausolées Royaux de Numidie, de la Maurétanie et les monuments funéraires préislamiques", ainsi que le "Parc des Aurès avec les établissements oasiens des gorges du Rhoufi et d'El Kantara" figurent, comme le stipule la Convention de 1972, sur la liste indicative de l'Unesco.

Dans le registre des bonnes pratiques, l'Unesco a mis en avant le "programme de mise en valeur de la ville historique de Bejaïa", le programme de gestion durable du patrimoine mondial lancé à Constantine en 2002, des programme de sauvegarde, de développement et de promotion des techniques de construction traditionnelles dans la vallée du M'zab ainsi que des programmes locaux de sensibilisation et d'apprentissage tenus à Djemila et Tlemcen.

Depuis plus de vingt ans, l'Algérie s'était également dotée d'un instrument juridique, loi 98-04, ayant pour objet de définir le patrimoine culturel de la Nation, et d'édicter les règles générales de sa protection, sa sauvegarde et sa mise en valeur, permettant, par ailleurs, le classement définitif de centaines de sites et biens culturels au registre national et local.

L'Etat algérien, représenté par le ministère de la Culture et des Arts en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, a également mené un projet de préservation de la biodiversité d'importance mondiale et l'utilisation durable des services des systèmes écologiques dans les parcs culturels algériens.

Ce projet a été mené sur dix ans en partenariat avec le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et le Programmes des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans les cinq parcs culturels créés depuis l'indépendance.