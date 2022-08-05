تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين فكرون، اليوم الجمعة، وبدعم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية أم البواقي لأجل انحراف قطار يحتوي 8 صهاريج محملة بمادة المازوت.

وحسب بيان ذات الهيئة فإنه تم تسجيل انقلاب صهريجين لهما تسرب بدون خسائر بشرية بالمكان المسمى النقطة الكيلومترية 46 بلدية عين فكرون ولاية أم البواقي.

ويأتي هذا الحادث أيام قليلة بعد حادثة مماثلة في ولاية البويرة تسببت في توقيف مؤقت لحركة القطارات بشرق البلاد.

وأدى الحادث إلى عقد اجتماع برئاسة وزير النقل، منجي عبد الله، وبحضور إطارات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من أجل دراسة ظاهرة الانحرافات المتكررة للقطارات بسبب اهتراء بعض الخطوط واكتساح الرمال للسكك ببعض مناطق الوطن، بالإضافة إلى دراسة مخطط إنعاش هذه الشركة.