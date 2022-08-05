حققت الجزائر، اليوم الجمعة، ميدالية فضية في بطولة العالم لألعاب القوى أقل من 20 سنة المقامة حاليا بكولومبيا.

وجاء التتويج عن طريق العداء اسماعيل بن حمودة بعد حلوله ثانيا في نهائي سباق 10 آلاف متر مشيا بزمن قدره 42 د و 42 ث.

وتعتبر هذه الميدالية الفضية "تاريخية" للجزائر خاصة وأنها جاءت في تخصص صعب لا تملك فيه ألعاب القوة الجزائرية تقاليد كبيرة.

وهنأت وزارة الشباب والرياضة العداء الشاب اسماعيل بن حمودة على الانجاز "التاريخي" المحقق، متمنية المزيد من الإنتصارات والميداليات لزملائه من النخبة الوطنية فيما تبقى من منافسات.