خلف حادث مرور مأساوي، مساء اليوم، بولاية سعيدة، وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة.

وحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لولاية سعيدة على "الفايسبوك" فإن الحادث المميت وقع على الساعة 15 و05 دقائق على مستوى الطريق الوطني رقم 06 في شطره الرابط بين مفترق الطرق سيدي احمد وقرية تيمطلاس.

وتمثل الحادث في تمثل في اصطدام ما بين سيارة نفعية من نوع "مارسيداس سبيرنتار" وسيارة سياحية من نوع "بيجو 405"، مخلفا وفاة الأب وثلاث أطفال بعين المكان وإصابة الأم بجروح متعددة حيث تم نقلها إلى مصلحة الاستعمالات بمستشفى أحمد مدغري.

وتنقل والي الولاية، عبد العزيز جوادي، رفقة السيد قائد المجموعة الإقليمية الدرك الوطني إلى عين المكان، وتم فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.