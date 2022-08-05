انتهى، مساء اليوم الجمعة، اجتماع بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، استمر لمدة 4 ساعات وناقش ملفات عديدة أبرزها سوريا، ليبيا، أوكرانيا والطاقة.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الرئيسين في مدينة سوتشي الروسية، أنه "على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية القائمة، أكد الزعيمان الإرادة المشتركة لمواصلة تطوير العلاقات الروسية – التركية على أساس الاحترام والاعتراف بمصالح الطرف الآخر وبناء على التزاماتهما الدولية".

وأكد الرئيسان على "أهمية العلاقات الصريحة والصادقة والمبنية على الثقة بين روسيا وتركيا بالنسبة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي".

وفي هذا السياق "اعترف الزعيمان بالدور المهم للعلاقات البناءة بين البلدين في الاتفاق على مبادرة النقل الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية. وجرى التأكيد على ضرورة ضمان تنفيذ صفقة اسطنبول بالكامل... بما في ذلك تصدير الحبوب والأسمدة الروسية".

كما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على بيع جزء من الغاز الروسي لتركيا بالروبل.

وأضاف " إننا نتحدث حول التحول إلى العملات الوطنية بشكل تدريجي، وفي المرحلة الأولى سيتم دفع جزء من التوريدات بالروبل الروسي".

كما أكد الرئيسان عزمهما على التضامن والتنسيق خلال التحرك ضد جميع "التنظيمات الإرهابية" في سوريا، معربين عن تمسكهما بسيادة ليبيا وأهمية إجراء انتخابات ذات مصداقية في البلاد.