سحب الجيش الألماني، الجمعة، 60 جنديا من قاعدة لوجستية في مطار باماكو عاصمة مالي، استجابة لطلب من الحكومة هناك.

وأعلنت قيادة عمليات الجيش الألماني، الجمعة، أنه تم نقل الجنود إلى معسكر الأمم المتحدة القريب "بيفروست"، في خطوة تجعل "مهمة الجيش الألماني في مالي أكثر صعوبة".

وكانت قيادة عمليات الجيش الألماني أعلنت، الأربعاء، أن السلطات المالية سحبت تصريح التحليق لطائرات النقل العسكرية الألمانية من طراز "إيه 400 إم".

وأوضحت القيادة أنه بدون تصريح التحليق، لا يمكن ضمان سلسلة إنقاذ كاملة للقوات الألمانية المشاركة في مهمة "مينوسما" الأممية، مضيفة أنه "لم يتضح بعد سبب سحب التصريح".

وبحسب البيانات، يتأثر الجيش الألماني أيضا بتعليمات الحكومة المالية بعدم السماح للجنود الأجانب بالبقاء في جزء من المطار بالعاصمة باماكو، حيث توجد أيضا قاعدة للأمم المتحدة.

وأوضحت قيادة عمليات الجيش أنه يتعين على جميع الجنود بمن فيهم 60 جنديا من الجيش الألماني مغادرة القاعدة اللوجستية التابعة لشركة "خدمات الطيران الساحلية" في غضون 72 ساعة.