تبادلت موسكو وكييف اليوم الجمعة الاتهامات بشأن قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية التي تسيطرعليها روسيا.

ونقل عدد من وكالات الأنباء الروسية بعد ظهر اليوم عن إدارة مدينة إنيرهودار حيث تقع محطة الطاقة قولها إن الجيش الأوكراني قصف الموقع .

وذكرت التقارير أن خطين من خطوط الكهرباء أصيبا وتعرضا لأضرار واندلع حريق .

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

وعلى النقيض من ذلك ، قال الجانب الأوكراني إن الروس قصفوا الموقع بأنفسهم وقالت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية إنيرهواتوم إنه نتيجة لذلك تضرر خط من خطوط الجهد العالي يصل إلى محطة الطاقة الحرارية المجاورة. وتم إغلاق وحدة واحدة من محطة الطاقة النووية.

وحذر دميترو أورلوف رئيس بلدية إنيرهودار الذي فر من البلاد المواطنين المتبقين من أن مناطق سكنية تتعرض للقصف من موقع محطة الطاقة.