أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين جراء قصف صهيوني على محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة صباح اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة عبر "تويتر"، إن قصف جيش الاحتلال الذي استهدف خان يونس صباح اليوم، أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن طائرة حربية دون طيار صهيوينة أطلقت صاروخا باتجاه أرض زراعية في منطقة الزنة شرقي بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وحسب الوكالة، أسفر العدوان المتواصل على قطاع غزة، لليوم الثاني على التوالي، عن استشهاد 11 مواطنا، بينهم طفلة (5 أعوام) وسيدة، وإصابة أكثر من 80 آخرين.