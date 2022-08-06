تقدمت إدارة مولودية العاصمة الجزائرية بشكوى وطعن في صفقة انتقال لاعبها عبد الرؤوف بن غيث إلى نادي الرجاء البيضاوي المغربي، مستندة في دعواها إلى أن اللاعب متحصل على مستحقاته كاملة للموسم الماضي كما تم إيداع ملحق عقده في الآجال القانونية لدى الاتحاد الجزائري للعبة.

ولا يتيح هذا الملحق للاعب المغادرة إلا مع نهاية الموسم الماضي، لكن بن غيث شارك في معسكرين تحضيريين استعدادا للموسم الجديد. هذا وتولت إدارة النادي العاصمي، تفويض محام تونسي لمتابعة هذا الملف أمام الهياكل المعنية، وفق ما جاء عبر " إذاعة إ أف أم " التونسية".

للتذكير فإن عبد الرؤوف بن غيث محل تتبع ثان من قبل هيئة الترجي الرياضي التي تتهمه بالإخلال بالتزاماته وقطع العقد الرابط بين الطرفين تعسفيا ودون أي موجب.