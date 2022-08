Le ministère palestinien de la santé a annoncé qu’un Palestinien a été tué et 4 autres blessés dans un bombardement sioniste à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza samedi matin.

Selon l’Agence de presse palestinienne, l’agression contre la bande de Gaza pour la deuxième journée consécutive a couté la vie à 11 citoyens, dont une fillette de 5 ans et une femme, et en blessé plus de 80 autres.