كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني لتمثيله في مراسم تنصيب رئيس جمهورية كولومبيا الجديد Gustavo Petro Urrego المنتخب يوم 19 جوان 2022.

ووفق بيان للمجلس الشعبي الوطني، فإن مراسم التنصيب ستجري يوم غد الأحد بالعاصمة الكولومبية بوغوتا وينتظر أن يكون لرئيس المجلس الشعبي الوطني لقاء مع نظيره الكولومبي دافيد رسيرو وروي بريراس رئيس مجلس الشيوخ الكولومبي حول التعاون البرلماني الثنائي.

وتجدر الإشارة إلى أن علاقات الصداقة والتضامن والتعاون بين الجزائر وكولومبيا علاقات مميزة ويسعى البلدان إلى تعزيزها من خلال مشاورات ثنائية دورية، وقد تجسد هذا المسعى بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات شملت المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، حسب المصدر

وأما على الصعيد البرلماني فقد تم تنصيب المجموعتين البرلمانيتين للصداقة الجزائر-كولومبيا في 8 ماي 2022، وكولومبيا ـ الجزائر في 10 ماي 2022.