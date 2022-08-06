قال سفير الجزائر بالصين، حسان رابحي إن الجزائر تحترم الوحدة الترابية للصين، وأن الحكومة الصينية الممثل الشرعي الوحيد لكل الصينيين.

وأكد رابحي في تصرح له للصحافة الصينية أن "تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين كلها، وهذا منصوص عليه صراحة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 لعام 1971."

وأضاف: السفير الجزائري "منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، أقامت 181 دولة من بينها الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع الصين على أساس مبدأ الصين الواحدة. إن مبدأ صين واحدة هو إجماع عالمي للمجتمع الدولي وقاعدة أساسية تحكم العلاقات الدولية".