كشف تقرير فرنسي، أن المفاوضات الأولية بين الدولي الجزائري إسلام سليماني ونادي بريست توقفت سريعا، بسبب الشق المالي.

وأوضح موقع "فوت 7/7"، الفرنسي أن المطالب المالية للهدّاف التاريخي للمنتخب الجزائري أدت إلى فشل المفاوضات خاصة وأن بريست ليس لديه ميزانية كبيرة مخصصة من أجل الانتدابات الصيفية.

وأكد المصدر ذاته، أن" السوبر سليم" صاحب الأربعة والثلاثون عاما كان مهتما بفكرة العودة إلى الدوري الفرنسي. يذكر أن سليماني لايزال مرتبط بعام واحد مع سبورتينغ لشبونة، الذي غادره بسبب توتر العلاقة مع المدرب أموريم.