أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم، السبت، عن موعد ومكان إقامة قرعة الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

ووفقا لما ذكرته " الكاف"، عبر موقعها الإلكتروني، فإن القرعة ستقام في القاهرة، يوم الإثنين المقبل، في تمام الواحدة ظهرا.

كما أوضح المصدر ذاته، أن مباريات الذهاب في الدور التمهيدي ستقام من 9 حتى 11 سبتمبر المقبل، على أن تلعب مباريات الإياب من 16 حتى 18 من الشهر نفسه.

وتقام مباريات ذهاب الدور الـ 32 من 7 حتى 9 أكتوبر المقبل، ومباريات الإياب ستقام من 14 حتى 16 من الشهر ذاته.

فيما تقام مباريات دور الـ 32 الثاني من الكونفدرالية يوم 2 نوفمبر، والإياب سيقام يوم 9 من الشهر ذاته.