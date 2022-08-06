قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنڤريحة، اليوم السبت بتدشين وحدة تحييد الذخيرة بالناحية العسكرية الأولى بالجلفة.

وعبر الفريق أول شنڤريحة بالمناسبة عن سعادته الكبيرة بالإشراف على تشدين وحدة جديدة تضاف لسلسلة المؤسسات الإنتاجية لمؤسسات الجيش وهي "وحدة تحييد الذخيرة"، مؤكدا أنها ستشكل لبنة أخرى من لبنات نسيجنا الصناعي الطموح والواعد.

وأكد الفريق أول أن الخطوة جاءت تماشيا مع النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الرامية لجعل سنة 2022 سنة إقلاع اقتصادي بامتياز.

وأضاف الفريق أول "لقد سعينا لتجسيد هذا التوجه بخلق التكامل المطلوب بين مختلف وحدات الجيش باستحداث فروع إنتاجية جديدة تسهم في المجهود الصناعي للجيش الوطني الشعبي وضمان التمويل الذاتي لمؤسساتنا الأخرى بالموارد الأولية خصوصا الناتجة عن الرسكلة والاسترجاع، وذلك بهدف القدرات الانتاجية للمؤسسة العسكرية وترشيد وعقلنة النفقات".