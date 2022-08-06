خلفت حوادث المرور المسجلة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة بعدد من ولايات الوطن، وفاة 18 شخصا وإصابة 491 آخرين بجروح متفاوتة، حسب ما أفادت به اليوم السبت مصالح الحماية المدنية في حصيلة لها.

وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية عين ڤزام بوفاة 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح على إثر انحراف سيارة نفعية وانقلابها على مستوى الطريق الوطني رقم 01، بالإضافة الى وفاة 4 أشخاص وإصابة شخص بجروح في اصطدام بين سيارتين على الطريق الوطني رقم 06 ببلدية سيدي أحمد، دائرة عين الحجر بولاية سعيدة.

كما انتشلت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، جثث 7 أشخاص توفوا غرقا، 6 منهم بشواطئ البحر وآخر بمجمع مائي بكل من الجزائر، تيبازة، سكيكدة، الطارف، مستغانم وغليزان.

من جهة أخرى، قامت ذات المصالح بإخماد حريقين بكل من ورڤلة وتيميمون دون تسجيل ضحايا، حيث مكن تدخل الاسعافات من السيطرة على هذه الحرائق ومنع انتشارها إلى باقي الأماكن المجاورة، وفقا لذات المصدر.