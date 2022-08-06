سافر اليوم السبت المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 23 سنة إلى تركيا تحسبا لمشاركته في دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي ستجري بمدينة قونيا التركية بداية من التاسع أوت الجاري وإلى غاية الثامن عشر من نفس الشهر.

وقال المدرب نور الدين ولد غلي في تصريحات صحفية بمطار هواري بومدين:" هذه منافسة دولية، نسعى للاستفادة منها قدر الإمكان، نحن نعمل مع هذا المنتخب منذ أربعة أشهر فقط، شيء إيجابي الاحتكاك بالمستوى الأوروبي الإفريقي وحتى الآسيوي".

وأضاف:" علينا أن نكون مستعدين، ولا يمكن القول غير ذلك، عملنا على أن نكون جاهزين واللاعبون واعون جيدا بأن مثل هذه المنافسات الدولية يجب كتابة الاسم فيها".

وأردف المدرب السابق للمنتخب الفلسطيني:" نحن نسعى لبناء منتخب أقل من 23 عاما، نريد إضافة نوعية للمجموعة التي نشتغل عنها وذلك حتى نكون جاهزين خلال بطولة أمم إفريقيا المقبلة للمحليين".

وختم:" على العموم سيكون هناك منتخبات قوية، وجب علينا الحذر من المنافسين، هذه هي كرة القدم ومبارياتها، لن نقوم بتخفيض عدد اللاعبين الحاليين، صحيح هناك اختلاف في قائمة العناصر خلال الأشهر الماضية لكن الأمور لا تتشابه، المهم أن هذه الدورة ستفيدهم في مستقبلهم مع المنتخب الوطني".