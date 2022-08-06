أكد مدير الإدارة والمالية لدى المركز الاستشفائي الجامعي فرانتز فانون سابقا، بالبليدة، سليم قسوم، إيداع شكوى لدى المصالح القضائية ضد مرتكبي جرم سرقة مكيفات هوائية ببعض المصالح، لمباشرة التحقيق والقبض على مرتكبي الفعل الإجرامي .

وكشفت معلومات توفرت لدى "الخبر" أن بعض المصالح الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي، وقفت على جريمة اختفاء نحو 10 محركات مكيفات هواء، والتي في العادة يتم تركيبها خارج المصالح، ويبدو أن مرتكبي فعل السرقة خططوا لجريمتهم وترصدوا واستغلوا فترات نقص الحركة وعدم تشغيل تلك المكيفات، ربما لعدم الحاجة إليها في تلك الأثناء لتنفيذ فعلهم الإجرامي ويختفوا دون أي أثر .

جدير الإشارة إليه، إلى أن حرم المركز الاستشفائي عرف حالات محسوبة لجرائم سرقة دراجات نارية، تعرض لها أصحابها خلال زياراتهم لذويهم أو العلاج، خاصة وأن مساحة المستشفى كبيرة وشبه غابية.