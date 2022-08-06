واصل جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، عدوانه على قطاع غزة، وشنّ عدة غارات جوية على مواقع وأهداف متفرقة، فيما ردّت المقاومة الفلسطينية على العدوان.

وأطلقت المقاومة، العشرات من الصواريخ، منذ مساء أمس ولا تزال، استهدفت خلالها جنوب "تل أبيب"، و"لاخيش"، وأسدود وعسقلان ومستوطنات "سديروت" وغيرها من المستوطنات.

وأعلن الجيش الاحتلال، مساء السبت، أن صافرات الإنذار دوّت في مدينة تل أبيب وضواحيها، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ صواريخ أطلقت بشكل مكثف باتجاه وسط البلاد.

وذكرت القناة 12 الصهيونية الخاصة، أنّ صواريخ أطلقت بشكل كثيف على عدة مناطق وسط الكيان، من قطاع غزة.

وأشارت القناة إلى سقوط صاروخين في البحر بالقرب من مدينة نتانيا، واعتراض صاروخين آخرين في منطقة ريشون لتسيون، القريبة من تل أبيب.

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل جيش الاحتلال شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها عصر الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي.

ووصلت حصيلة العدوان الصهيويني - بحسب وزارة الصحة في غزة - إلى 15 شهيدا من بينهم طفلة 5 أعوام، وسيدة 23 عامًا، و 125 مصابًا، من بينهم 23 طفلًا، و13 سيدة.