سيكون نادي وفاق سطيف على موعد مع المشاركة في منافسة دورة السوبر الإفريقي المستحدثة رسميا شهر جويلية الفارط حسب ما علم اليوم السبت من إدارة النادي.

وأوضح المدير الرياضي للشركة التجارية الوفاق الرياضي السطايفي "بلاك إيقلز" إبراهيم العرباوي أن إدارة الوفاق تلقت رسميا دعوة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للمشاركة في منافسة الدورة الأولى لمنافسة "السوبر الإفريقي" التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي شهر جويلية الفارط كمنافسة رسمية ثالثة على صعيد الأندية الإفريقية والمزمع تنظيمها السنة المقبلة في إحدى الدول الإفريقية تزامنا وبداية الموسم الرياضي 2023-2024.

وأضاف ذات المصدر أن هذه الدعوة تصب في نفس سياق مسعى الإدارة الحالي والرامي إلى إعادة تحليق النسر الأسود عاليا في سماء إفريقيا, (الرجوع إلى المنافسة الإفريقية)، مشيرا إلى أن الوفاق سيلعب هذه المنافسة كعادته من أجل تشريف الألوان الوطنية وإضافة لقب آخر لخزائن النادي.

واختارت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم فريق وفاق سطيف رفقة فريق آخر من الجزائر للمشاركة في هذه الدورة التي سيشارك فيها العديد من عمالقة كرة القدم الإفريقية على غرار الأهلي والزمالك المصريين وتي بي مازامبي الكونغولي و الترجي التونسي والرجاء والوداد المغربيين وذلك بالنظر إلى الألقاب التي يحوزها وفاق سطيف منذ تأسيسه سنة 1958 (27 لقبا من مختلف المنافسات الوطنية والقارية) حسب ما تم إيضاحه من إدارة الفريق.