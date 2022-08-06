كشف بيان لمديرية الحماية المدنية، مساء اليوم، أنه تمكنت عناصرها من إخماد حريق على الساعة الثالثة زوالا بمشاركة مصالح الدرك الوطني، مصالح الغابات، أعوان الحضيرة الوطنية ومصالح البلدية شرق بلدية مشدالة بولاية البويرة.

وحسب ذات المصدر خلف الحريق إتلاف 8 هكتار منها 3 هكتار أشجار بلوط و3 هكتار أحراش وحشائش جافة و2 هكتار أدغال، إضافة إلى 15 شجرة تين وشجرتي زيتون. حيث تم منع انتشاره إلى باقي المساحة الغابية الكبيرة وكذا الأشجار المثمرة.

وكشف البيان أن مديرية الحماية المدنية سخرت لإخماد هذا الحريق 3 شاحنات وسيارة إسعاف وسيارة اتصال و10 أعوان بمختلف الرتب على رأسهم رئيس الوحدة الثانوية مشدالة.

كما تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية حيزر على الساعة الواحدة و44 دقيقة زوالا مدعمة بالرتل المتنقل من أجل حريق أشجار زيتون وأحراش.

وتم السيطرة على الحريق من طرف الحماية المدنية بمشاركة مصالح الغابات مساء اليوم، مخلفا احتراق 03 هكتار منها 2 هكتار أشجار زيتون وهكتار أحراش وحشائش جافة، كما تم منع انتشاره إلى باقي البستان.

وأضاف المصدر أن مديرية الحماية المدنية سخرت لهذا التدخل 9 شاحنات إطفاء من مختلف الأحجام وسيارة إسعاف سيارتي اتصال و35 عون بمختلف الرتب.