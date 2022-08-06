فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبات على نادي فنربخشة بسبب هتافات مؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان صحفي، نشره الجمعة، أنه فرض غرامة قدرها 50 ألف يورو على النادي التركي وأغلق الملعب جزئيًا بسبب هتافات جماهيره خلال مباراة ضد دينامو كييف الأوكراني يوم 27 جويلية الماضي.

واستضاف فنربخشة دينامو كييف في الجولة الثانية من تصفيات دوري أبطال أوروبا وفاز الأوكرانيون بالمباراة في اسطنبول بنتيجة هدفين لواحد.

وانطلقت الهتافات الممجدة للرئيس بوتين عندما افتتح الفريق الضيف باب التسجيل في دقيقة 57.