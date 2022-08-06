شيعت مساء اليوم بمقبرة صوافين ببلدية ام جليل جنوبي المدية جثامين عائلة الدركي زواوشة نورالدين واطفاله الثلاثة في اجواء مهيبة ووسط حضور حشد كبير من المواطنين الذين تنقلوا من مختلف مناطق المدية معبرين عن مواساتهم و تضامنهم مع اهل الضحايا الذين وافتهم المنية امس على اثر حادث مرور بولاية سعيدة لم تنجو منه الا الزوجة وام الابناء التي ترقد بالمستشفى وتتواجد تحت الرعاية الطبية وقد نجم الحادث عن اصدام عنيف بين السيارة التي كانت تقل الضحايا بمركبة تجارية ،وقد نزل خبر الحادث كالصاعقة على اهالي واقارب الضحايا .