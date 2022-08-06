

أعلنت الحركة الطلابية الجزائرية عن تاسيس تكتل جديد الأول من نوعه يخص التنظيمات الطلابية، الذي يهدف الى اعادة دورها واخراجها من الاقصاء للمساهمة في القرارات التي تتخدها البلاد. وأوضحت الحركة في بيان لها، أن التكتل الجديد سيعمل على بعث روح المبادرة في الطلبة الجزائريين، من أجل أن ينظر إليهم كإطارات وقادة لمستقبل البلاد لا مهمشين ومنبوذين على حد وصفهم.

وترى الحركة أن المشاركة الحقيقية للتنظيم الطلابي تنطلق من خلال الأخذ بمقترحاته بكل جدية في مختلف القضايا من أجل المساهمة في بناء الجزائر الجديدة.

ويذكر البيان ذاته الى تفاعل الحركة الطلابيـة الجزائريـة مع القضايا العربية، حيث أعلنت عن تـضـامنها مع كل الشعوب المضطهدة في العالم، خاصة القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية.

وتتأسف الحركة الطلابية لتعرضها لهجمات شرسة ومدبرة، على حد قولهم انها ليسة وليدة اليـوم فـقـط بل طوال تاريخها.

ويختم البيان أن الحركة الطلابية الجزائرية تسعى جاهدة لتمد يدها نحو الفاعلين في جميع المستويات من اجل أن تشارك مشاركة حقيقية في جميع القرارات، بعد تهميش أدواره واقصائه من المشاركة في عدة مجالس بالرغم أن القانون يخول لهم هذا الحق.‎