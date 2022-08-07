غادرت أربع سفن محملة بمنتجات زراعية الموانئ الأوكرانية، اليوم الأحد، واتجهت إلى إسطنبول، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وجاء في بيان الوزارة، "السفينة مصطفى ني كاتي، التي تحمل 6 آلاف طن من زيت عباد الشمس، يتم إرسالها إلى إيطاليا. نجمة هيلينا (السفينة)، التي تنقل 45 ألف طن من بذور عباد الشمس، يتم إرسالها إلى الصين. (السفينة) المجد، التي تنقل 66 ألف طن من الذرة تم إرسالها إلى إسطنبول. السفينة ريفا، تحمل 44 ألف طن من الذرة تم إرسالها إلى إسكندرون. السفن جميعها غادرت الموانئ الأوكرانية. وسترسو السفن شمال إسطنبول وسيتم تفتيشها من قبل مركز التنسيق المشترك".

وفي 22 جويلية الماضي، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ؛ كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.

وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 فيفري الماضي.