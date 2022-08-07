دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لـ"وقف العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة".

وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة في بيان، "ندعو لتحرك عاجل لوقف العدوان عن غزة، وكل جرائم العدو الصهيوني وانتهاكاته بحق شعبنا ومقدساته،.

وأضاف، "ما يجري في غزة من عدوان، يضع العالم كله أمام بشاعة الجرائم المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني".

وعدّ برهوم "استمرار الصمت والتقاعس الإقليمي والدولي، وعدم التحرك الفاعل لملاحقة المجرمين، بمثابة وصمة عار على جبين العالم".

ولليوم الثالث على التوالي، يُواصل جيش الاحتلال شن غاراته على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها الجمعة، ضد أهداف قال إنها تتبع لحركة الجهاد الإسلامي.

وأسفرت هذه الغارات، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 29 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة 253 آخرين بجراح مختلفة.

في المقابل، تواصل سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد، إطلاق رشقات صاروخية، وقذائف هاون باتجاه المواقع الصهيونية المحاذية للقطاع.