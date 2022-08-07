تحدث مدرب وفاق سطيف، المصري حسام البدري عن تحضيرات النادي بتونس تحسبا لإنطلاق الموسم الكروي.

وقال البدري في تصريحات للصفحة الرسمية للوفاق على الفايسبوك: " لدينا أسبوع من العمل بالمعسكر الإعدادي، ربما التدريبات كانت مضغوطة، أحيانا كنا نتدرب بمعدل مرتين في اليوم، هناك أشياء جد إيجابية من الناحية البدنية والفنية، لكن اللاعبين بحاجة إلى أمور كثيرة،أنا راضي لحد الساعة وأتمنى أن نكون جاهزين عند نهاية المعسكر".

وأضاف البدري الذي يمتلك سجلا ثريا ومشوار حافل مع المنتخب المصري ونادي الأهلي:" يهمني كل اللاعبين فالمباريات الودية هي عملية أكثر من التدريبات، هناك عناصر جيدة في صورة غيلاس الذي سيقدم الإضافة".

وختم:" نحن في إنتظار الإدارة بخصوص اللاعبين الذي سيدعمون الفريق، هدفنا الوصول إلى المربع الذهبي من المنافسة الإفريقية، أنا أحب التحديات ومع الجمهور السطايفي نضع اليد في اليد لتحقيق المبتغى".