أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، استمرار حالة التأهب القصوى وعن تعبئة كافة مستخدميها التابعين لأسلاك إدارة الغابات وذلك في إطار التفعيل الدائم والمستمر للمخطط الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات.

ودعت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك" المواطنين بضرورة التقيد بكافة الإجراءات الوقائية لحماية الثورة الغابية والمحافظة عليها نظرا لاستمرار الظروف المناخية المتسمة بارتفاع الحرارة مما قد يسهل في اندلاع حرائق الغابات.

وأكدت أنها مسؤولية الجميع وتقتضي توخي المزيد من الحيطة والحذر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية طيلة فترة موسوم الاصطياف.

وأضاف البيان، أن الوزارة قررت تجميد إنتاج مادة الفحم مؤقتا والاحترام التام للإجراءات الاستثنائية الخاصة بالتنقل داخل وبمحاذاة المساحات الغابية.