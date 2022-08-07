نجح الدولي الجزائري، رشيد غزال في منح ثلاث نقاط ثمينة لفريقه بيشيكتاش عقب الفوز المسجل في الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة أمام فريق قيصر سبور، حيث سجل غزال هدف الإنتصار في الدقيقة الـ 93.

وقال اللاعب السابق لأولمبيك ليون الفرنسي لموقع بشيكتاش على الإنترنت:" لقد حققنا فوزًا مهمًا للغاية، الإنتصار الذي حققناه ضد قيصر سبور في بداية الموسم له وزن كبير".

وأضاف:" قاتلنا حتى اللحظة الأخيرة، أنا سعيد للغاية، كما أنني مسرور بتسجيل هدف الفوز، سوف نستمر على هذا النحو".

وختم:" سنواصل القتال حتى الرمق الأخير، كانت أول مباراة في الموسم، لدينا لاعبون جدد انضموا إلى الفريق، نحن بحاجة إلى وقت للتعرف على بعضنا البعض، كان من المهم للغاية الفوز دون تلقي أي هدف ".