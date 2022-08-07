أحبط أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس محاولة تنظيم رحلة سرية على متن سفينة صيد مزودة بمحرك بقوة 60 حصانا، كانت ستنطلق من شاطئ بودواو البحري باتجاه الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وأطاح أفراد الدرك الوطني بأفراد العصابة والمرشحين لـ"الحرقة" بعد تحصلهم على معلومات تفيد بنشاط العصابة، ليتم تشكيل دورية راجلة على مستوى الشاطئ المذكور، أين ألقي القبض على أفراد العصابة، بينهم امرأة وأجنبيين، مع توقيف 12 شخص آخرين.

وبعد مواصلة التحقيقات الأمنية مع الموقوفين توصل أفراد الدرك إلى الكشف عن هوية 5 شركاء آخرين ينتمون لنفس المجموعة وينحدرون من ولايتي بومرداس والجزائر، حيث تم توقيفهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية.

وحجز أفراد الدرك القارب الذي كان يستعمل في نقل المهاجرين غير الشرعيين، وهو قارب صيد بطولة 20.6 متر ومزود بمحرك من نوع " ياماها" بقوة 60 حصانا، كما حجزوا مبالغ مالية قدرت بـ126 مليون و600 ألف سنتيم، ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدره 1280 أورو، و 285 لتر بنزين، ومركبتين ودراجة نارية كانت تستعمل في النقل والتنظيم والتدبير للرحلات السرية، 15 هاتف نقال و03 حقائب.